Абонентам «Мегафон» повысили цены на связь на 20%

Компания предупредила абонентов о росте цен на связь. Клиенты могли бы сохранить прежние условия, если бы внимательно прочитали сообщения от оператора.

Оператор мобильной связи «Мегафон» изменил условия обслуживания и повысил цены на 20%. Об этом абонентов предупредили в конце января—начале февраля 2025 года.

Компания также меняет условия тарифов, они станут дороже сразу на 200 рублей. Однако от повышения цен можно отказаться, если вовремя отследить сообщение оператора, пишут «Ведомости».

«С 01.02.2025 в вашем тарифе увеличится количество доступных "Мегасил". А еще появится новая — "Связь при нуле+", которая подстрахует вас в случае отрицательного баланса: вы сможете оставаться на связи еще пять дней. Тариф будет стоить 667,2 руб. за 30 дней с учетом вашей скидки», — сказано в сообщении «Мегафона».

Связь по тарифу «Персональный» с 1 февраля 2025 года подорожала на 21%, по тарифу «Включайся! Общайся» услуги стали дороже на 20% с 12 февраля. Изменения коснулись только тех абонентов, которые не смогли отказаться от этого после сообщения оператора. Если клиент не перейдет по ссылке или не заметит сообщение, то тариф изменится автоматически, без его согласия.

«У клиентов есть возможность сохранить прежние условия оказания услуг в личном кабинете в приложении или на сайте оператора», — объяснили в «Мегафоне».

В Федеральной антимонопольной службе рассказали, что «Мегафон» заранее не информировал ведомство о планах повысить цены. В адрес компании уже направили запрос, чтобы проанализировать обоснованность пересмотра тарифов.