Сенатор: Россия на втором месте в мире по запасам редкоземельных металлов

Член комитета Совета Федерации по экономической политике Александр Жуков отметил, что важен комплексный подход к добыче и переработке редкоземельных металлов (РЗМ) в России.

Он сказал про недостаточную степень освоенности месторождений, технологические и кадровые проблемы.

Редкоземельные металлы играют ключевую роль в высоких технологиях и являются основой для производства современных электронных устройств, магнитов, аккумуляторов и многих других компонентов, которые используются в различных отраслях, включая оборону, энергетику и альтернативную энергетику.

По словам Жукова, Россия занимает второе место в мире после Китая по запасам РЗМ. Они оцениваются в 22 млн тонн или 17% от мировых запасов.

«Несмотря на богатые запасы редкоземельных металлов в России, мы сталкиваемся с рядом серьезных проблем в этой области. Необходимо отметить недостаточную степень освоенности месторождений. На сегодняшний день лишь несколько крупных проектов находятся на стадии активной разработки, что ограничивает возможности страны по удовлетворению внутреннего и внешнего спроса», — заявил Жуков.

Он также указал на проблему технологического отставания в переработке редкоземельных металлов: «большинство перерабатывающих мощностей сосредоточено за пределами России, что делает нашу страну зависимой от импорта готовой продукции и технологий. Это приводит к потере добавленной стоимости, так как мы экспортируем сырье, а не готовую продукцию».

Для поддержки отрасли были приняты законодательные изменения: установлены особенности строительства капитальных объектов в границах земельных участков, необходимых для разведки и добычи полезных ископаемых, положения, устанавливающие порядок оценки прогнозных ресурсов и проведения апробации результатов такой оценки.

«Наш Комитет последовательно выступает за внесение изменений в Налоговый кодекс в части закрепления рентного коэффициента (Крента) в размере 1 на руды редких металлов, включая вольфрам, молибден, титан и цирконий. Минприроды России высказалось о целесообразности данного предложения, однако Министерством финансов России предложение не поддержано», — сообщил Жуков.

Сенатор подчеркнул важность комплексного подхода к решению проблем добычи и переработки редкоземельных металлов в России: «необходимы инвестиции в научные исследования и разработки, модернизация существующих производств, а также активное сотрудничество между бизнесом и государством».

Добыча РЗМ затруднена из‑за ряда объективных и субъективных причин, таких как геологические и климатические условия, удаленность мест добычи от инфраструктуры и потребителей.