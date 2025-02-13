Конкурсным управляющим назначена госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).
ЦБ отозвал у этой кредитной организации лицензию на банковские операции 26 декабря 2024 года. В банк была назначена временная администрация в лице АСВ.
Решение о признании банкротом принимается, когда стоимость активов банка недостаточна для исполнения его обязательств перед всеми кредиторами, поясняет АСВ.
Клиенты банка, не предъявившие свои требования в период действия временной администрации, могут оформить их на сайте АСВ либо направить с приложенными документами конкурсному управляющему Почтой России по адресу: 109992, г. Москва, ГСП-2, ГК «АСВ», КБ «Гарант-Инвест» (АО).
Если требование кредитора предъявлено в период действия временной администрации, направлять его повторно не нужно.
Расчеты с кредиторами банка в ходе банкротства идут в соответствии с реестром требований кредиторов в очередности, установленной федеральным законом № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
При наличии денег в банке, которые позволяют начать частичные расчеты с кредиторами первой очереди (вкладчиками-физлицами), АСВ начнет перечислять им средства после даты закрытия реестра требований кредиторов.
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