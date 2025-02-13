Арбитражный суд города Москвы признал 12 февраля 2025 года КБ «Гарант-Инвест» (АО) (г. Москва) несостоятельным (банкротом).

Конкурсным управляющим назначена госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

ЦБ отозвал у этой кредитной организации лицензию на банковские операции 26 декабря 2024 года. В банк была назначена временная администрация в лице АСВ.

Решение о признании банкротом принимается, когда стоимость активов банка недостаточна для исполнения его обязательств перед всеми кредиторами, поясняет АСВ.

Клиенты банка, не предъявившие свои требования в период действия временной администрации, могут оформить их на сайте АСВ либо направить с приложенными документами конкурсному управляющему Почтой России по адресу: 109992, г. Москва, ГСП-2, ГК «АСВ», КБ «Гарант-Инвест» (АО).

Если требование кредитора предъявлено в период действия временной администрации, направлять его повторно не нужно.

Расчеты с кредиторами банка в ходе банкротства идут в соответствии с реестром требований кредиторов в очередности, установленной федеральным законом № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

При наличии денег в банке, которые позволяют начать частичные расчеты с кредиторами первой очереди (вкладчиками-физлицами), АСВ начнет перечислять им средства после даты закрытия реестра требований кредиторов.