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ЦБ отозвал лицензию у банка «Гарант-Инвест»

Банк неоднократно нарушал законы и нормативные акты ЦБ. Регулятор передаст МВД информацию об операциях с признаками правонарушений.

26 декабря 2024 года Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Гарант-Инвест». Также организации запретили вести деятельность на рынке ценных бумаг. По величине активов «Гарант-Инвест» занимал 168 место в банковской системе.

Кредитная организация нарушала федеральные законы о банковской деятельности и нормативные акты ЦБ, поэтому регулятор в течение года неоднократно применял меры, в том числе вводил ограничения на привлечение средств вкладчиков.

«Информацию о проводившихся КБ "Гарант-Инвест" (АО) операциях, имеющих признаки совершения противоправных деяний, Банк России направит в правоохранительные органы», — сказано на сайте ЦБ.

В банк назначили временную администрацию, функции которой переданы Агентству по страхованию вкладов (АСВ). «Гарант-Инвест» — участник системы страхования вкладов, поэтому клиенты могут вернуть 100% средств, но не больше 1,4 млн рублей.

Комментарии

2
  • Marina2022

    Вот что на их страничке:

    Коммерческий Банк «Гарант-Инвест» является членом следующих ассоциаций и объединений:

    член Ассоциации Российских Банков (АРБ);

    член Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа);

    член ПАО «СПБ Биржа»;

    ассоциированный член международной платежной системы VISA;

    аффилированный член международной платежной системы MasterCard Worldwide;

    член Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР);

    участник Национальной платежной системы «МИР»;

    член S.W.I.F.T. и Российской Национальной Ассоциации РОССВИФТ.

    КБ «Гарант-Инвест» (АО) - бизнес-партнёр предприятий Финансово-Промышленной Корпорации «Гарант-Инвест» (www.garant-invest.ru)

    Это он? Ничего еще не написали.

  • Блудный сын

    А что вы хотели увидеть на их страничке?

    "Дорогие клиенты! ЦБ РФ нас лишил лицензии с 26.12.24г. Спасибо что вы остаетесь с нами, надеемся на плодотворное сотрудничество в будущем"?