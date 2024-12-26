ЦБ отозвал лицензию у банка «Гарант-Инвест»

26 декабря 2024 года Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Гарант-Инвест». Также организации запретили вести деятельность на рынке ценных бумаг. По величине активов «Гарант-Инвест» занимал 168 место в банковской системе.
Кредитная организация нарушала федеральные законы о банковской деятельности и нормативные акты ЦБ, поэтому регулятор в течение года неоднократно применял меры, в том числе вводил ограничения на привлечение средств вкладчиков.
«Информацию о проводившихся КБ "Гарант-Инвест" (АО) операциях, имеющих признаки совершения противоправных деяний, Банк России направит в правоохранительные органы», — сказано на сайте ЦБ.
В банк назначили временную администрацию, функции которой переданы Агентству по страхованию вкладов (АСВ). «Гарант-Инвест» — участник системы страхования вкладов, поэтому клиенты могут вернуть 100% средств, но не больше 1,4 млн рублей.
Комментарии2
Вот что на их страничке:
Коммерческий Банк «Гарант-Инвест» является членом следующих ассоциаций и объединений:
член Ассоциации Российских Банков (АРБ);
член Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа);
член ПАО «СПБ Биржа»;
ассоциированный член международной платежной системы VISA;
аффилированный член международной платежной системы MasterCard Worldwide;
член Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР);
участник Национальной платежной системы «МИР»;
член S.W.I.F.T. и Российской Национальной Ассоциации РОССВИФТ.
КБ «Гарант-Инвест» (АО) - бизнес-партнёр предприятий Финансово-Промышленной Корпорации «Гарант-Инвест» (www.garant-invest.ru)
Это он? Ничего еще не написали.
А что вы хотели увидеть на их страничке?
"Дорогие клиенты! ЦБ РФ нас лишил лицензии с 26.12.24г. Спасибо что вы остаетесь с нами, надеемся на плодотворное сотрудничество в будущем"?