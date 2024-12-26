ЦБ отозвал лицензию у банка «Гарант-Инвест»

Банк неоднократно нарушал законы и нормативные акты ЦБ. Регулятор передаст МВД информацию об операциях с признаками правонарушений.

26 декабря 2024 года Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Гарант-Инвест». Также организации запретили вести деятельность на рынке ценных бумаг. По величине активов «Гарант-Инвест» занимал 168 место в банковской системе.

Кредитная организация нарушала федеральные законы о банковской деятельности и нормативные акты ЦБ, поэтому регулятор в течение года неоднократно применял меры, в том числе вводил ограничения на привлечение средств вкладчиков.

«Информацию о проводившихся КБ "Гарант-Инвест" (АО) операциях, имеющих признаки совершения противоправных деяний, Банк России направит в правоохранительные органы», — сказано на сайте ЦБ.

В банк назначили временную администрацию, функции которой переданы Агентству по страхованию вкладов (АСВ). «Гарант-Инвест» — участник системы страхования вкладов, поэтому клиенты могут вернуть 100% средств, но не больше 1,4 млн рублей.