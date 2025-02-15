Вклады

АСВ: рост вкла­дов в 2024 году стал мак­си­маль­ным за 14 лет

Общий объем подлежащих страхованию средств во вкладах в 2024 году увеличился на 25,4% — до 75,9 трлн рублей.

Это максимальный рост за 14 лет, гласит «Мониторинг застрахованных вкладов за 2024 год» госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

В том числе:

  • вклады населения выросли на 26% — до 57 трлн рублей;

  • вклады индивидуальных предпринимателей — на 21,1% — до 2,6 трлн;

  • средства на счетах юрлиц, подлежащих страхованию, — на 35,4% — до 9,8 трлн;

  • средства на счетах эскроу — на 9,9% — до 6,1 трлн рублей.

АСВ сообщает, что быстрее всего росли вклады:

  • физических лиц в диапазоне от 3 до 10 млн рублей — на 42,1% по сумме и на 45% по количеству вкладчиков;

  • юридических лиц свыше 20 млн рублей — на 51,7% по сумме и на 21,4% по количеству. Значительное увеличение застрахованных денежных средств в указанном диапазоне обусловлено началом страхования в марте 2024 средств средних предприятий.

Средний размер вклада физлица на 1 января 2025 года составил 386 тыс. рублей.

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