Это максимальный рост за 14 лет, гласит «Мониторинг застрахованных вкладов за 2024 год» госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).
В том числе:
вклады населения выросли на 26% — до 57 трлн рублей;
вклады индивидуальных предпринимателей — на 21,1% — до 2,6 трлн;
средства на счетах юрлиц, подлежащих страхованию, — на 35,4% — до 9,8 трлн;
средства на счетах эскроу — на 9,9% — до 6,1 трлн рублей.
АСВ сообщает, что быстрее всего росли вклады:
физических лиц в диапазоне от 3 до 10 млн рублей — на 42,1% по сумме и на 45% по количеству вкладчиков;
юридических лиц свыше 20 млн рублей — на 51,7% по сумме и на 21,4% по количеству. Значительное увеличение застрахованных денежных средств в указанном диапазоне обусловлено началом страхования в марте 2024 средств средних предприятий.
Средний размер вклада физлица на 1 января 2025 года составил 386 тыс. рублей.
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