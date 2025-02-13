Кабмин направил 2,5 млрд рублей на помощь аграриям Курской области

20 сельхозпроизводителей получат компенсацию ущерба от утраты животных и аквакультур.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства от 13 февраля 2025 года № 299-р, по которому сельскохозяйственные производители из Курской области получат 2,5 млрд рублей.

Эти средства позволят возместить ущерб от утраты поголовья животных и объектов аквакультуры. Поддержку окажут 20 сельхозпроизводителям.

«Обращаю внимание Минсельхоза: ресурсы необходимо направить курским аграриям как можно скорее. Несмотря на всю сложность ситуации в субъекте, люди продолжают трудиться, стремятся сохранить свои хозяйства. Важно помочь им в этом», — сказал Мишустин.

В Курской области предприниматели могут рассчитывать на субсидии, частичную компенсацию расходов по оплате вынужденного простоя, отсрочку по уплате налогов и взносов, гранты на восстановление производства, льготный лизинг и другие меры.