Сбер: в России выравнивается рост зарплат

В 2024 году доходы граждан страны в среднем увеличились на 17,7%.

Причем заработная плата людей разных возрастов росла примерно одинаковыми темпами. Такой курс сохранится в будущем, считают эксперты СберАналитики.

Наибольшие темпы роста дохода в 2024 году среди молодежи до 24 лет — их зарплата увеличилась на 20,2% и составила в среднем 68,4 тыс. рублей. Наименьший рост в 13,6% — у сотрудников старше 65 лет: в среднем 73,6 тыс. рублей. Годом ранее разница между двумя категориями была на 3-5 процентных пункта выше.

Наибольшие зарплаты в 2024 году получали сотрудники: 35-44 лет — 95,8 тыс. рублей (+ 18,2% к 2023 г.);

25-34 лет — 92,6 тыс. рублей (+18,8 к 2023 г.).

По мнению экспертов, тенденция к выравниванию темпов роста доходов в разных возрастных группах сохранится. Во многом она связана с желанием компаний удержать наиболее опытных и компетентных сотрудников, поддержать их лояльность, в том числе за счет увеличения уровня оплаты труда, а также нематериальных стимулов.

По оценке экспертов, средняя зарплата работников организаций впервые в 2024 году преодолела отметку 60 тыс. рублей и по итогам 12 месяцев составила 62 тыс. При этом темпы роста медианной зарплаты были на 3,3 п. п. выше (21% в 2024 г.), чем показатель средней зарплаты, что также говорит о процессах выравнивания по доходам.

Во всех регионах рост зарплаты в прошлом году был выше 12,5%, при этом в 36 субъектах РФ темпы прироста превысили отметку 20%.

Наибольший рост зарплаты наблюдался среди жителей Татарстана (+23,4%, 82,6 тыс. рублей), Удмуртии (+23,2%, 69,6 тыс.) и Тульской области (+23,1%, 76,6 тыс. рублей). Также в число лидеров по увеличению уровня оплаты труда попали Ульяновская область (+22,8%), Мордовия (+22,7%), Забайкальский край (+22,6%), Оренбургская, Костромская, Пензенская, Челябинская области (+22,5%, 22,4%, +22,4%, +22,2% соответственно).