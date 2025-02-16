Сбер: наиболее успешная инвестидея в 2024 году показала прирост 55%

По версии СберИнвестиций, доходность идеи на покупку акций ЮГК принесла 55%. Также самые высокие результаты показали идеи на покупку акций Яндекса и Whoosh.

Самой доходной идеей 2024 года от экспертов СберИнвестиций стала покупка акций ЮГК («Южуралзолото Группа Компаний»). В период действия идеи золото поднялось в цене на 16,6%, что оценили инвесторы. В итоге котировки ЮГК выросли на 55,1% — с 0,64 руб. до 1 рубля.

Сообщается, что руководствуясь торговыми идеями, клиенты могли значительно опередить индекс Мосбиржи — в среднем на 10,7% за время действия идей. При этом средний срок жизни идей составил 5 месяцев.

Также среди наиболее доходных идей — покупка акций:

Яндекса. Компания провела редомициляцию, что позитивно сказалось на ее котировках. Цена на акции выросла на 53,6% , с 2 620 до 4 025 руб.;

Whoosh. Росту котировок способствовала растущая популярность кикшеринга (краткосрочной аренды электросамокатов). Стоимость бумаг выросла на 30,6%, с 196,5 до 256,71 руб.

«Несмотря на то, что в прошлом году рынок акций не был фаворитом у инвесторов и основной приток средств пришелся на фонды денежного рынка, стратегия выбора отдельных бумаг в акциях оставалась актуальной. Так, благодаря ряду торговых идей аналитиков SberCIB Investment Research в прошлом году инвесторы не просто получили доход, но и значительно опередили рынок. Например, одна из идей всего за 23 дня принесла доходность 31,7%. А наибольшую доходность — 55,1% — инвесторы получили за 78 дней», — сообщила Аиша Кубезова, директор Управления электронных рынков Сбербанка.

Сбер обещает в 2025 году чаще публиковать торговые идеи, в том числе с коротким горизонтом.