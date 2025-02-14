Производители спецтехники получат отсрочку по уплате утилизационного сбора

Чтобы отечественные производители могли сохранить оборотные средства, кабмин перенес срок уплаты утилизационного сбора на декабрь 2025 года.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 13 февраля 2025 года № 157. Согласно документу, срок уплаты утилизационного сбора за четвертый квартал 2024 года и за первый-третий кварталы 2025 года перенесут на декабрь 2025 года.

Это условие будет распространяться только на отечественных производителей самоходных машин и прицепов к ним. Решение затронет работу более 50 предприятий.

«Отсрочка уплаты утильсбора позволит предприятиям сохранить оборотные средства и экономический потенциал на фоне роста стоимости кредитного финансирования», — сказано на сайте кабмина.

К самоходным машинам относятся тракторы, бульдозеры, грейдеры и прочая техника, которую используют в сельском и коммунальном хозяйстве, в строительстве и других областях.