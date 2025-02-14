👫 За долгие браки хотят доплачивать

Супругам, которые прожили не менее 20 лет в официальном браке, дадут единовременные выплаты. Например, за 30 лет совместной жизни пара получит 30 тысяч рублей.

Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект о материальном поощрении россиян, которые находятся в браке долгое время.

За 30 лет совместной жизни предлагают перевести единовременную выплату в размере 30 тыс. рублей, за 40 лет — 40 тыс., за 60 лет — 60 тыс., а за 70 лет — 70 тыс.

Сейчас единовременные денежные выплаты к юбилеям совместной жизни есть только в 19 регионах РФ, а также в некоторых городах. Чаще всего награждают семейные пары, которые прожили в официально зарегистрированном браке 50 лет. Например, в Санкт-Петербурге размер такого пособия составляет 50 тыс. рублей, в Москве — 25 250, а в Московской области только 5 тыс. рублей.

«Законопроектом предлагается материально поощрять лиц, состоящих в официальном браке не менее двадцати лет», — сказано в пояснительной записке.

Такие выплаты будут ежегодно индексировать, а еще к ним будут применять районные надбавки и северные коэффициенты.

Если законопроект примут, он начнет действовать с 1 января 2026 года.