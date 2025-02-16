🍷 Роскачество оценило долю российского вина в торговых сетях

В 5 из 7 сетей гипермаркетов доля отечественного вина в ассортименте превышает 20%.

С учетом разработки законопроекта о закреплении обязательной доли вина России, продаваемого в рознице, по инициативе Минсельхоза и Минпромторга Роскачество в декабре прошлого года запустило мониторинг винной полки в магазинах различного формата. Это гипермаркеты, супермаркеты, магазины «у дома», специализированные алкогольные магазины, винотеки. дискаунтеры.

Цель мониторинга – оценка представленности вина российского производства в ассортименте магазинов согласно чек-листу, включающему такие критерии:

доля вин российского производства в общей структуре ассортимента вин торговой точки;

общее количество вин российского производства на полке;

дополнительное выделение категории российских вин на полке;

сопутствующие акции и выкладки с вином отечественного производства в торговом зале;

наличие российских вин на входной группе;

наличие выкладки российских вин на торце алкогольной категории;

наличие выкладки российских вин в прикассовой зоне.

По каждому из критериев торговой сети начисляются баллы в соответствии с методикой.

Пилотный аудит включает посещение экспертами Роскачества торговых точек всех округов Москвы. Первые результаты оценки касаются сегментов гипермаркетов (Selgros, Ашан, МЕТРО, ОКЕЙ, Лента, Глобус, Твой дом) и супермаркетов (Перекресток, SPAR, Мираторг, Супер Лента, Азбука Вкуса), другие форматы организаций розничной торговли будут в конце марта. В дальнейшем подобную практику планируется реализовать и в других регионах страны.

Итогом оценки станет регулярно обновляемый Рейтинг торговых сетей по представленности российского вина.

На данном этапе в число лидеров по представленности российского вина вошли гипермаркеты Selgros, Ашан, МЕТРО, Окей, а также супермаркеты Перекресток, SPAR и Мираторг.

Наибольшую долю вин российского производства имеет Selgros, а самый широкий ассортимент российских вин аудиторы отметили в Аша

Доля российских вин на полке в магазинах формата супермаркет варьирует от 6 до 21%. Лидер здесь «Перекресток».

По дополнительному размещению и выделению российских вин на полке наибольшее количество баллов набрал SPAR.