🙏 Бизнес на УСН просит внести в НК возможность отказа от НДС-льготы

Компании и ИП на УСН с доходом до 60 млн рублей автоматически освобождены от НДС. И эта льгота – принудительная. Отказаться от нее нельзя, а хотелось бы, чтобы было можно.

В Минфин поступило предложение от общественной организации МСП внести поправки в НК, по которым:

освобождение от НДС при УСН по-прежнему будет автоматическим (сдавать уведомление на освобождение не надо);

но можно отказаться от этого освобождения, подав соответствующее уведомление (отказ будет сразу на 12 месяцев).

Минфин в письме от 10.12.2024 № 03-07-11/124536 сообщил, что в 2025 году что-то менять в процессе автоматического освобождения от НДС точно не будут.

Но по итогам 2025 года будут проводить мониторинг перехода упрощенцев на уплату НДС и адаптации их к новому порядку применения НДС.

В связи с этим рассматривать вышеуказанное предложение целесообразно после анализа результатов такого мониторинга.

Также Минфин отметил, что если вводить добровольный выбор освобождения от НДС, это приведет к издержкам бизнеса и повышению административной нагрузки для него за счет, например, соблюдения срока подачи заявления о применении освобождения от НДС.