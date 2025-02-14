🚭 Сегодня начали действовать миллионные штрафы за продажу детям табачных изделий

14 февраля 2025 года вступили в силу изменения в КоАП, повышающие административную ответственность за продажу детям табачных изделий.

«Несмотря на запрет на продажу табачной продукции несовершеннолетним, все равно находились те, кто продолжал нарушать закон. Более 70% подростков в возрасте от 11 до 17 лет в ходе опроса признались, что при покупке вейпов и электронных сигарет у них просто никто не спрашивал удостоверяющие документы. Если взрослые не понимают, что их обязанность – делать все для защиты здоровья и безопасности детей, более того — пытаются на этом заработать, то необходимо наказывать их рублем, ужесточать ответственность», — подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Максимальные штрафы в соответствии с поправками КоАП теперь достигают 2 млн рублей.

За продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, устройств для ее потребления или сырья для производства грозят штрафы:

для физлиц — до 300 тысяч руб. (ранее — до 60 тыс.);

для должностных лиц — до 700 тысяч руб. (ранее — до 300 тыс.);

для юрлиц — до 2 млн рублей (ранее — до 600 тыс.).

Также запрещена продажа несовершеннолетним вейпов, бытовых газосодержащих товаров. С марта вступит в силу запрет на продажу энергетических напитков. На рассмотрении находится законопроект об ответственности за продажу таких напитков ребенку.