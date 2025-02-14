Возраст принесения присяги гражданина РФ могут снизить с 18 до 14 лет

Присягу при приеме в гражданство России могут начать приносить с 14 лет.

Госдума приняли в первом чтении внесенный депутатами законопроект, которым возраст принесения присяги гражданина РФ предлагается снизить с 18 до 14 лет. И в случае отказа от принесения присяги ранее выданное российское гражданство будет считаться недействительным.

В присяге гражданин обязуется соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан, уважать ее культуру, историю и традиции, а также защищать свободу и независимость страны.

«Мы вводим обязательства. Если нарушается присяга, нарушаются наши законы, то в зависимости от их тяжести, государство принимает решение о лишении гражданства. Это проработанный, осмысленный подход. Кто хочет состояться как гражданин, он должен чтить наши законы и делать все для того, чтобы не дискредитировать высокое звание гражданина Российской Федерации. 14 лет — это уже тот возраст, когда можно понимать это», — подчеркнул председатель ГД Вячеслав Володин.

Он напомнил позицию депутатов: «тот, кто к нам приезжает и хочет стать гражданином, должен выполнять законы Российской Федерации, соблюдать наши традиции, [уважать] культуру, историю».