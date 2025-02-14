Минфин: замены налоговых штрафов на предупреждения пока не будет

Среди прочего, его спросили о перспективах введения института предупреждения вместо штрафов. Вот его ответ:

«Внедрение института предупреждения – это инициатива на перспективу. Законопроект пока не разрабатывается, поэтому говорить о конкретике рано. Сейчас мы обсуждаем с ФНС возможность внедрить институт предупреждения об уплате налогов без штрафов при соблюдении определенных условий. Эта мера должна послужить помощью налогоплательщикам, не снизив при этом налоговую дисциплину и собираемость налогов», — заявил Волков.