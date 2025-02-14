Налоговые штрафы

Минфин: замены налоговых штрафов на предупреждения пока не будет

Директор Департамента налоговой политики Минфина Данил Волков ответил на вопросы бизнеса.

Среди прочего, его спросили о перспективах введения института предупреждения вместо штрафов. Вот его ответ:

«Внедрение института предупреждения – это инициатива на перспективу. Законопроект пока не разрабатывается, поэтому говорить о конкретике рано. Сейчас мы обсуждаем с ФНС возможность внедрить институт предупреждения об уплате налогов без штрафов при соблюдении определенных условий. Эта мера должна послужить помощью налогоплательщикам, не снизив при этом налоговую дисциплину и собираемость налогов», — заявил Волков.

Будем полагаться на мнение ФНС в этом вопросе, добавил чиновник Минфина.

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