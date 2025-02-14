В сервисе "Проверка контрагентов" появилась новая вкладка — "Бухгалтерский баланс

Клерк продолжает улучшать сервис "Проверка контрагентов", добавляя полезные инструменты для анализа и принятия решений. Теперь пользователи могут просматривать бухгалтерский баланс компании во вкладке "Бухгалтерский баланс".

Бухгалтерский баланс ООО «Клерк.Ру»

Что нового?

В новой вкладке (вот пример) представлены данные бухгалтерской отчетности компании, включая:

Внеоборотные активы;

Оборотные активы;

Капиталы и резервы

Структуру обязательств (краткосрочные и долгосрочные).

Почему это важно?

Доступ к бухгалтерскому балансу позволяет пользователям:

Глубже анализировать финансовое состояние контрагента;

Оценивать уровень долговой нагрузки и ликвидности;

Принимать более обоснованные решения при выборе партнеров.

Все данные во вкладке "Бухгалтерский баланс" актуальны на сегодняшний день и предоставляются из официальных источников.

Напомним

Ранее в сервисе была доступна вкладка "Финансовый анализ", где пользователи могли изучать основные показатели деятельности компании, такие как выручка, прибыль и задолженности. Теперь возможности анализа стали еще шире!

Попробуйте новый инструмент прямо сейчас: Проверка контрагентов на Клерке.