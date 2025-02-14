В сервисе "Проверка контрагентов" появилась новая вкладка — "Бухгалтерский баланс

Что нового?
В новой вкладке (вот пример) представлены данные бухгалтерской отчетности компании, включая:
Внеоборотные активы;
Оборотные активы;
Капиталы и резервы
Структуру обязательств (краткосрочные и долгосрочные).
Почему это важно?
Доступ к бухгалтерскому балансу позволяет пользователям:
Глубже анализировать финансовое состояние контрагента;
Оценивать уровень долговой нагрузки и ликвидности;
Принимать более обоснованные решения при выборе партнеров.
Все данные во вкладке "Бухгалтерский баланс" актуальны на сегодняшний день и предоставляются из официальных источников.
Напомним
Ранее в сервисе была доступна вкладка "Финансовый анализ", где пользователи могли изучать основные показатели деятельности компании, такие как выручка, прибыль и задолженности. Теперь возможности анализа стали еще шире!
Попробуйте новый инструмент прямо сейчас: Проверка контрагентов на Клерке.
Комментарии1
Класс! Шаг за шагом!