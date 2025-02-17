⏳ Не забудьте сегодня уплатить страховые взносы по травматизму

Напомним, эти взносы не включают в ЕНП. Их платят в СФР, а не в ФНС.
Календарь плательщика на 2025 год смотрите тут.
Ранее мы писали, что бухгалтеры часто платят эти взносы с запасом, чтобы точно не было пеней.
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