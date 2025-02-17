Взносы на травматизм

⏳ Не забудьте сегодня уплатить страховые взносы по травматизму

Так как 15 февраля было выходным днем, крайний срок уплаты страховых взносов по производственному травматизму за январь 2025 года приходится на 17 февраля.

Напомним, эти взносы не включают в ЕНП. Их платят в СФР, а не в ФНС.

Календарь плательщика на 2025 год смотрите тут.

Ранее мы писали, что бухгалтеры часто платят эти взносы с запасом, чтобы точно не было пеней.

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