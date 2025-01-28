Взносы на травматизм

Бухгалтеры держат переплату на взносах по НСиПЗ, чтобы точно не было пеней

Взносы по травматизму компания платит вовремя, но регулярно за год набегают какие-то пени в несколько копеек.

На это явление жалуются наши подписчики в telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

СФР присылает решение о пенях размером в 4 копейки письмом, пересылка которого стоит 70 рублей, удивляются бухгалтеры.

Напомним, срок уплаты взносов по травматизму – 15 число каждого месяца. Если это выходной день, то срок переносится на ближайший рабочий.

Согласно закону № 125-ФЗ, обязанность по уплате страховых взносов считается исполненной со дня предъявления в банк платежного поручения на перечисление денег в СФР (если на счете есть для этого деньги).

Коллеги в комментариях предлагают своих лайфхаки:

  • платить взносы не 15 числа, а чуть раньше;

  • платить взносы с запасом.

«Я так измучилась с ними, что организовала переплату по этому взносу и у меня всегда +10 000 ровно», – пишет бухгалтер.

Комментарии

3
    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      Они не умеют пользоваться электроникой

      Это постоянно с ними происходит. Вся переписка ОТ них - только в конверте через Почту России. К ним - по ТКС - всё нормально получают. Но сами ни разу ни одного запроса или ещё чего нибудь не прислали

  • бух2007
    Бухгалтер

    Со взносами по травме регулярно какая-то фигня.

    на госуслугах отображается долг по взносам и пеням. И это при том, что на тот момент ЕФС-1 еще не сдан и все уплаченные за 4 кв взносы должны быть в переплате.

    какие-то копеечные пени. нет времени и сил разбираться откуда они. Чтобы не растрачивать свои нервы на такую ерунду, тоже держу переплату.

    И вроде бы приходилось писать заявление на зачет по КБК, потому что сами они почему-то не могли взять деньги на пени из переплаты по взносу