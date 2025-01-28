Бухгалтеры держат переплату на взносах по НСиПЗ, чтобы точно не было пеней

Взносы по травматизму компания платит вовремя, но регулярно за год набегают какие-то пени в несколько копеек.

На это явление жалуются наши подписчики в telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

СФР присылает решение о пенях размером в 4 копейки письмом, пересылка которого стоит 70 рублей, удивляются бухгалтеры.

Напомним, срок уплаты взносов по травматизму – 15 число каждого месяца. Если это выходной день, то срок переносится на ближайший рабочий.

Согласно закону № 125-ФЗ, обязанность по уплате страховых взносов считается исполненной со дня предъявления в банк платежного поручения на перечисление денег в СФР (если на счете есть для этого деньги).

Коллеги в комментариях предлагают своих лайфхаки: платить взносы не 15 числа, а чуть раньше;

платить взносы с запасом.

«Я так измучилась с ними, что организовала переплату по этому взносу и у меня всегда +10 000 ровно», – пишет бухгалтер.