Бухгалтеры держат переплату на взносах по НСиПЗ, чтобы точно не было пеней

На это явление жалуются наши подписчики в telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».
СФР присылает решение о пенях размером в 4 копейки письмом, пересылка которого стоит 70 рублей, удивляются бухгалтеры.
Напомним, срок уплаты взносов по травматизму – 15 число каждого месяца. Если это выходной день, то срок переносится на ближайший рабочий.
Согласно закону № 125-ФЗ, обязанность по уплате страховых взносов считается исполненной со дня предъявления в банк платежного поручения на перечисление денег в СФР (если на счете есть для этого деньги).
Коллеги в комментариях предлагают своих лайфхаки:
платить взносы не 15 числа, а чуть раньше;
платить взносы с запасом.
«Я так измучилась с ними, что организовала переплату по этому взносу и у меня всегда +10 000 ровно», – пишет бухгалтер.
Комментарии3
Самое удивительное, что мы же к ним электронно подключены.
Зачем слать почтой России?!!!
Они не умеют пользоваться электроникой
Это постоянно с ними происходит. Вся переписка ОТ них - только в конверте через Почту России. К ним - по ТКС - всё нормально получают. Но сами ни разу ни одного запроса или ещё чего нибудь не прислали
Со взносами по травме регулярно какая-то фигня.
на госуслугах отображается долг по взносам и пеням. И это при том, что на тот момент ЕФС-1 еще не сдан и все уплаченные за 4 кв взносы должны быть в переплате.
какие-то копеечные пени. нет времени и сил разбираться откуда они. Чтобы не растрачивать свои нервы на такую ерунду, тоже держу переплату.
И вроде бы приходилось писать заявление на зачет по КБК, потому что сами они почему-то не могли взять деньги на пени из переплаты по взносу