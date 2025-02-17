Резиденты ТОР пять лет применяют ставку налога на прибыль в федеральный бюджет 0%, а потом – 8%

С 2025 года на 5% выросла ставка налога на прибыль в федеральный бюджет. Теперь она составляет 8% (с 2025 по 2030 г.).

Но повышение ставок не касается резидентов территорий опережающего развития, пока не закончится срок действия ставок, установленных на дату заключения соглашения (о статусе резидента ТОР).

В ТОР могут быть пониженная ставка налога на прибыль в региональный бюджет. Если она есть, то ставка в федеральный бюджет (ФБ) – 0%.

При этом льготная ставка в региональный бюджет действует 10 лет, федеральная нулевая ставка – 5 лет.

5 лет бизнес из ТОР будет платить налог в ФБ по ставке 0%, но как только 5-летний срок закончится, на 6-ой год ставка будет 8% (после 2030 года - 7 процентов).

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 21.01.2025 № 03-03-06/1/4282.

Отметим, что по НК ухудшение по налогам к резидентам ТОР не применяется, пока они не утратят свой статус.

Но если резидент ТОР применял ставку 0% только к налоговой базе от деятельности по соглашению в ТОР, то для него с 01.01.2025 по иной деятельности ставка будет 8% (письмо Минфина от 28.08.2024 № 03-03-06/1/81387).