📅 Ответ на налоговое требование надо дать через 11 рабочих дней после его получения

С 5 февраля 2025 года отменили квитанции о получении документов из ИФНС по ТКС.

Раньше квитанцию о приеме документов необходимо было передавать в налоговую в течение 6 дней со дня отправки. А если не отправить квитанцию, то в течение 10 дней налоговики блокировали расчетный счет.

Теперь датой получения документа считается 6-ой рабочий день со дня его отправки налоговым органом. Подтверждение даты отправки передаст оператор ЭДО.

Это значит, что если ФНС направит требование о представлении документов или пояснений, а также уведомление о вызове в налоговую, то на 6-ой день такие документы будут автоматически считаться полученными. В свою очередь, налогоплательщикам необходимо будет ответить на эти требования в течение определенного срока.

УФНС приводит пример:

Срок ответа на требование о представлении пояснений по общему правилу – 5 рабочих дней после дня его получения.

Следовательно, с момента отправки требования по ТКС у налогоплательщика есть 11 рабочих дней на ответ.

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