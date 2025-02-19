Выданные в новых регионах льготные кредиты МСП останутся с прежней ставкой

До конца 2025 года предприниматели смогут оформить кредит по льготной ставке до 10% годовых.

Правительство выделит свыше 170 млн рублей на субсидирование льготных кредитов, которые могут получить представители малого и среднего бизнеса в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

«Выделенные средства позволят сохранить льготную ставку по ранее выданным кредитам, а также предоставить в 2025 году новые займы в объеме не менее 350 млн рублей», — сказано на сайте кабмина.

С 2023 года представители МСП могут получить кредиты по льготной ставке до 10% годовых на срок до трех лет. Максимальный размер займа — 50 млн рублей. Программа действует до конца 2025 года. Поручителем выступает Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства.