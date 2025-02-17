💵 Клиенты банка «Санкт-Петербург» будут платить комиссию за внесение наличной валюты

С каждого наличного доллара клиенты заплатят по 10 рублей. Такая же комиссия будет действовать при покупке наличных долларов номиналами 10, 20, 50, 100.

С 1 марта 2025 года банк «Санкт-Петербург» установит комиссию за прием иностранной валюты в наличной форме для зачисления на счет клиента.

Комиссию удержат, если сумма такого взноса будет равна или превысит 200 тыс. долларов в сутки. Итоговая сумма комиссии будет формироваться из расчета 10 рублей за один доллар. Об этом сказано на сайте кредитной организации.

Также банк вводит комиссию на покупку наличных долларов номиналами 10, 20, 50, 100. Она тоже составит 10 рублей за один доллар.