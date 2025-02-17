Между РФ и ОАЭ не будет двойного налогообложения

Минфины двух стран приняли решение устранить двойное налогообложение доходов и капитала.

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов и Государственный министр финансов ОАЭ Мухаммед бен Хади Аль-Хусэйни подписали соглашение об устранении двойного налогообложения (СИДН). Изменения затронут налоги на доходы и капитал.

Соглашение будет стимулировать торговлю и рост взаимных инвестиций. Также страны будут сотрудничать, чтобы пресечь уклонение от уплаты налогов.

«Команды Минфинов проделали масштабную работу, чтобы учесть интересы обеих сторон и сформировать условия для обоюдного привлечения инвестиций и устранения двойного налогообложения юридических и физических лиц. Это будет способствовать стимулированию торговли, росту взаимных инвестиций, созданию благоприятной среды для работы бизнеса и граждан», — сказал Силуанов.

РФ и ОАЭ обменялись опытом внедрения ИИ-технологий в бюджетные процессы, обсудили современные тенденции развития международного налогового сотрудничества. Следующая встреча с представителями Эмиратов состоится в России в 2026 году.