❗ Из-за новых КБК по НДФЛ обновили контрольные соотношения для ЕНП-уведомлений

Налоговые агенты по НДФЛ и ИП на ОСНО применяют новые КБК для пятиступенчатой шкалы НДФЛ с 2025 года.

Это отражено в обновленных контрольных соотношениях для ЕНП-уведомлений. Они доведены письмом ФНС от 17.01.2025 № ЕА-4-15/354@.

Пока не внесли изменения в приказ ФНС от 16.01.2024 № ЕД-7-15/19@, которым утверждены действующие сейчас КС для уведомлений, надо руководствоваться новыми КС из письма ФНС.

В письме также приводится таблица соответствия КБК и кодов периода в уведомлениях.

По НДФЛ туда добавили КБК, а также поменяли срок уплаты налога для ИП на ОСНО (с 25 на 28 число).