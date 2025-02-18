❗ Из-за новых КБК по НДФЛ обновили контрольные соотношения для ЕНП-уведомлений

Это отражено в обновленных контрольных соотношениях для ЕНП-уведомлений. Они доведены письмом ФНС от 17.01.2025 № ЕА-4-15/354@.
Пока не внесли изменения в приказ ФНС от 16.01.2024 № ЕД-7-15/19@, которым утверждены действующие сейчас КС для уведомлений, надо руководствоваться новыми КС из письма ФНС.
В письме также приводится таблица соответствия КБК и кодов периода в уведомлениях.
По НДФЛ туда добавили КБК, а также поменяли срок уплаты налога для ИП на ОСНО (с 25 на 28 число).
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