Только каждая десятая компания сможет взять льготный кредит

Власти пересмотрели программу льготного кредитования малых и средних предприятий. Теперь ей воспользоваться смогут только представители пяти отраслей.

Сейчас получить кредит на льготных условиях может лишь каждое 10-е предприятие малого и среднего бизнеса. В марте 2025 года программу поддержи пересмотрят, но критерии для оформления льготных займов сузят.

На особые условия смогут рассчитывать предприниматели из пяти приоритетных сфер: обрабатывающее производство, логистика, туризм, IT и наука. В этих отраслях работают 743 тыс. представителей МСП или 11% от всего сектора, пишут «Известия».

«Все программы поддержки приоритизируют на важнейшие направления так называемой "экономики предложения". Сейчас важно создавать новые товары и услуги, новые рынки, чтобы обеспечить рост предложения темпами выше роста спроса. Это позволит быстрее провести импортозамещение и снизить цены», — сказал директор центра экономической географии и регионалистики Президентской академии Степан Земцов.

Новый механизм поддержки называется «1764 + ПСК», где ПСК — программа стимулирования кредитования. На льготных условиях участники программы смогут получить кредит по ставке ЦБ минус 3,5%. На сегодняшний день ставка была бы 17,5%, тогда как среднерыночные ставки без льгот свыше 30% годовых.

В течение шести лет для МСП действовала льготная программа «1764», по которой кредит могли получить компании из любой сферы, а ставка была «ключевая минус 8,75% для малых и 7,75% для средних предприятий». Летом по «1764» исчерпали лимиты. За все время малый и средний бизнес получил такие кредиты на 4,7 трлн рублей.