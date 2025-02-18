Налоговая напомнила о штрафах за покупку авто у иностранцев за наличные

Как сообщили в ведомстве, такие расчеты нарушают валютное законодательство, и за них предусмотрены серьезные штрафы.

ФНС разъяснила, какие санкции грозят гражданам, оплатившим покупку автомобиля наличными при сделке с иностранцем. Как сообщает Autonews, в ответе на официальный запрос издания налоговая подтвердила, что такие расчеты нарушают валютное законодательство, и за них предусмотрены серьезные штрафы

ФНС напомнила, что в соответствии с Федеральным законом № 173-ФЗ от 10.12.2003 года, любые расчеты между резидентами и нерезидентами РФ должны проводиться исключительно через банковские счета, открытые в российских или зарубежных кредитных организациях. Оплата наличными, будь то в рублях или в иностранной валюте, запрещена.

За нарушение данного правила предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ — штраф в размере от 20 до 40% от суммы сделки. Если оплатить штраф в течение 20 дней с момента вынесения постановления, сумма сокращается до 50% от назначенного наказания. Срок давности по таким нарушениям составляет два года.

Как отмечает Autonews, в период с июня по декабрь 2022 года в России действовал мораторий на проверки соблюдения валютного законодательства. Однако с 2023 года контроль возобновился, и налоговая активно выявляет такие нарушения.