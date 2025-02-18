🙉 После возврата налога по 3-НДФЛ с вычетом сальдо ЕНС неожиданно становится отрицательным и идут пени

Люди сдают 3-НДФЛ для получения вычета. Декларация благополучно проходит камеральную проверку, на ЕНС образуется положительное сальдо, деньги приходят на карту. А потом происходит нечто странное: операция сторнируется, сальдо ЕНС становится отрицательным и на него начисляют пени.

Подобные жалобы идут в чате ФНС.

«Через некоторое время после проверки декларации и возвращения денег на счет появилась сумма к уплате, равная сумме возврата + пени. Рядом стоит пометка, что это сторнирующая операция», – пишут налогоплательщики.

Скриншот с чата ФНС.

Проблема носит массовый характер.

А вы в этом году получали вычет по 3-НДФЛ? Как это отразилось на вашем ЕНС?