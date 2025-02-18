Эффективность бизнес-проекта можно рассчитать по трем показателям

Состояние бизнеса можно оценить по его финансовой модели — системе показателей, которая позволяет спрогнозировать выручку, прибыль, денежный поток, а также изменения как на рынке, так и внутри компании.
Для построения финансовой модели важны три основных показателя:
NPV — сумма входящих и исходящих денежных потоков на дату, когда инвестор хотел бы получить прибыль;
IRR — процентная ставка, при которой NPV равна нулю, то есть это показатель средней доходности проекта за определенный период;
PP — срок окупаемости затрат на запуск проекта.
Финансовая модель позволяет собственникам бизнеса контролировать развитие компании, кредиторам — принимать решение о выдаче займов, а инвесторам — оценивать риски.
Узнайте больше о том, какие шаги нужно пройти, чтобы сделать финансовую модель, при помощи которой можно найти ключевые точки бизнеса и увеличить чистую прибыль. Приходите на бесплатный вебинар «Финансовая модель бизнеса продавца на маркетплейсах: от сбора данных до построения». Он состоится 25 февраля в 20:00 мск!
Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.
На вебинаре разберем:
Структура бизнеса и его цели.
Продавец на маркетплейсах: специфика работы.
Риски и преимущества, которые следует учесть.
Точки планирования и их взаимосвязь.
Проверка реалистичности финансовой модели.
Строим финансовую модель для продавца на маркетплейсах.
Бонус: Таблица финансовой модели бизнеса продавца на маркетплейсах.
Спикер — Екатерина Ярушкина, эксперт по автоматизации управленческого учета, товарной аналитике и финансам в маркетплейсах, финансовый директор ООО «РВТ-СПб».
Ждем вас на вебинаре 25 февраля в 20:00 мск!
Начать дискуссию