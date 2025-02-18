Эффективность бизнес-проекта можно рассчитать по трем показателям

Чтобы лучше управлять бизнесом, находить точки роста и увеличить чистую прибыль, стоит составить финансовую модель, в которой отразятся все показатели компании.

Состояние бизнеса можно оценить по его финансовой модели — системе показателей, которая позволяет спрогнозировать выручку, прибыль, денежный поток, а также изменения как на рынке, так и внутри компании.

Для построения финансовой модели важны три основных показателя:

NPV — сумма входящих и исходящих денежных потоков на дату, когда инвестор хотел бы получить прибыль;

IRR — процентная ставка, при которой NPV равна нулю, то есть это показатель средней доходности проекта за определенный период;

PP — срок окупаемости затрат на запуск проекта.

Финансовая модель позволяет собственникам бизнеса контролировать развитие компании, кредиторам — принимать решение о выдаче займов, а инвесторам — оценивать риски.

Узнайте больше о том, какие шаги нужно пройти, чтобы сделать финансовую модель, при помощи которой можно найти ключевые точки бизнеса и увеличить чистую прибыль. Приходите на бесплатный вебинар «Финансовая модель бизнеса продавца на маркетплейсах: от сбора данных до построения». Он состоится 25 февраля в 20:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

Структура бизнеса и его цели. Продавец на маркетплейсах: специфика работы. Риски и преимущества, которые следует учесть. Точки планирования и их взаимосвязь. Проверка реалистичности финансовой модели. Строим финансовую модель для продавца на маркетплейсах.

Бонус: Таблица финансовой модели бизнеса продавца на маркетплейсах.

Спикер — Екатерина Ярушкина, эксперт по автоматизации управленческого учета, товарной аналитике и финансам в маркетплейсах, финансовый директор ООО «РВТ-СПб».

Ждем вас на вебинаре 25 февраля в 20:00 мск!