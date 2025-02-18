💰 В 2025 году можно заработать в сфере децентрализованных финансов. Финтех-эксперт объяснил как

С внедрением цифрового рубля может стать популярным направление децентрализованных финансов или DeFi. О том, что это такое и как можно заработать на этих процессах, рассказал эксперт Роман Тихонов.

Банк России готовится ввести в массовый оборот цифровую национальную валюту уже в 2025 году. Не исключено, что цифровой рубль потенциально может использоваться в сфере DeFi — децентрализованных финансов.

В своей аналитике ЦБ утверждает, что введение цифрового рубля может усилить взаимосвязь децентрализованных и традиционных финансов и повысить доверие к инструментам DeFi (в частности, когда удастся применить цифровой рубль в DeFi вместо частных стейблкойнов или криптовалют).

Своим видением развития рынка DeFi-сервисов с «Клерком» поделился эксперт Paygine Роман Тихонов, директор продуктов финтех-компании Paygine.

По сравнению с традиционными финансовыми рынками децентрализованные финансы, продукты и сервисы может создавать, использовать и приобретать любой пользователь — это открытый рынок. DeFi позволяет диверсифицировать активы с возможностью получения более высокой доходности (впрочем, с соответствующими рисками).

Все процессы в DeFi автоматизированы, сделки совершаются по заранее настроенным схемам. И наконец, эта сфера не зарегулирована, как традиционный финансовый рынок.

Пользователи в этой системе сами ведут непосредственный контроль над своими активами. Все операции проводятся онлайн, через специальные приложения на основе технологии блокчейн. К примеру, через такое приложение можно взять кредит под залог криптовалюты, вложить деньги под проценты, расплатиться с партнером. Если изначально сфера DeFi была привязана к частным криптовалютам, то сейчас круг криптоактивов значительно расширился и уже включает в себя цифровые токенизированные решения.

«Важно помнить, что DeFi на сегодняшний день — это высокие проценты при столь же высоких рисках. Доходность от 100% процентов может за часы превратиться в -50%, а новый протокол может оказаться скамом. Новичкам на этом рынке стоит диверсифицировать портфель, не вкладываться в непонятные непроверенные платформы, тестировать небольшие суммы, а для смарт-контрактов обязательно проводить аудит проектов», — сказал Роман Тихонов.

В России наиболее активно используются ресурсы для заимствования и кредитования — Compound, MakerDAO, Dharma и Aave. Это уже проверенные платформы с понятными протоколами, заверил эксперт. В этом году ожидаем усиление конкуренции на рынке DeFi, появления новых инновационных продуктов и услуг, масштабирование и стабилизации сетей.

Учитывая прогноз на токенизацию и цифровизацию российской экономики, стоит ожидать постепенного регулирования DeFi-сферы, заинтересованности со стороны банков и инвестфондов, появления гибридных продуктов.