Налоги, взносы, пошлины

ФНС назвала приоритетные результаты своей деятельности на 2025 год

22 января 2025 года глава Минфина Антон Силуанов подписал обновленный План деятельности Федеральной налоговой службы на 2025 год и плановый период 2026-2030 годов.

Согласно Плану, социально-значимыми (равно приоритетными) результатами деятельности ФНС на 2025 год видит следующие:

  • упрощение получения социального налогового вычета по НДФЛ за сделанное пожертвование социально ориентированным некоммерческим, в том числе религиозным, организациям (СОНКО);

  • усиление роли согласительных процедур, направленных на погашение накопленной налоговой задолженности в рассрочку, сохранение бизнеса и рабочих мест;

  • перенос сроков уплаты налогов (авансовых платежей) в связи с принятием постановления Правительства от 20.10.2022 № 1874 «О мерах поддержки мобилизованных граждан»;

  • совершенствование мер противодействия коррупции.

Как видно, с положениями налоговой реформы-2025 эти планы особо не пересекаются.

Василий Гавриленко
Субсидиарная ответственность

Когда халатность на руку

Как мы перевели акценты и субсидиарную ответственность с бывшего директора на нового, воспользовавшись его ошибками.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
7

Начать дискуссию