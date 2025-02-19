ФНС назвала приоритетные результаты своей деятельности на 2025 год

Согласно Плану, социально-значимыми (равно приоритетными) результатами деятельности ФНС на 2025 год видит следующие:
упрощение получения социального налогового вычета по НДФЛ за сделанное пожертвование социально ориентированным некоммерческим, в том числе религиозным, организациям (СОНКО);
усиление роли согласительных процедур, направленных на погашение накопленной налоговой задолженности в рассрочку, сохранение бизнеса и рабочих мест;
перенос сроков уплаты налогов (авансовых платежей) в связи с принятием постановления Правительства от 20.10.2022 № 1874 «О мерах поддержки мобилизованных граждан»;
совершенствование мер противодействия коррупции.
Как видно, с положениями налоговой реформы-2025 эти планы особо не пересекаются.
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