ФНС начнет автоматически получать информацию о резидентстве и загранпаспортах

На сайте ФНС обновили план деятельности службы на 2025 год и плановый период 2026-2030 годов.
К декабрю 2025 года в АИС «Налог-3» добавят автоматизированную систему определения у физлиц статуса резидента РФ. Это будут делать на основании информации о пересечениях государственных границ, полученной от ИС «МИР».
От налогового резидентства зависит ставка по НДФЛ. Например, нерезиденты платят до 30% налога. Если находиться за границей больше 183 дней в году, то статус налогового резидента будет утрачен.
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