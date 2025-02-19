ФНС начнет автоматически получать информацию о резидентстве и загранпаспортах

Налоговики будут собирать сведения о пересечениях границ физлицами, чтобы эффективнее определять их налоговое резидентство.

На сайте ФНС обновили план деятельности службы на 2025 год и плановый период 2026-2030 годов.

К декабрю 2025 года в АИС «Налог-3» добавят автоматизированную систему определения у физлиц статуса резидента РФ. Это будут делать на основании информации о пересечениях государственных границ, полученной от ИС «МИР».

От налогового резидентства зависит ставка по НДФЛ. Например, нерезиденты платят до 30% налога. Если находиться за границей больше 183 дней в году, то статус налогового резидента будет утрачен.