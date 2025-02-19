Освойте базовые принципы управленческого учета на бесплатном демо-курсе

Начните изучать управленку уже сегодня! На новом онлайн-курсе вы научитесь структурировать доходы, узнаете, как настроить аналитику, составить отчет о движении денежных средств, прибылях и убытках, подготовите свою первую аналитическую отчетность. Воспользуйтесь выгодным предложением — приступайте к изучению управленческого учета на бесплатном демо-курсе.

Для бухгалтера управленка — это идеальный источник дополнительного дохода. Вам не нужно искать новых клиентов или совмещать работу в другой компании, потому что управленческий учет нужен любому бизнесу. Кроме этого, управленка легко может стать основной деятельностью. Сейчас на рынке специалист по управленческому учету зарабатывает от 70 до 200 тыс. рублей.

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Вы познакомитесь с основами управленческого учета, освоите базовые навыки, пройдете два теста и выполните письменное задание промежуточной аттестации.

На демо-курсе вы разберетесь в ценности и назначении управленческого учета в организации, узнаете, как настроить аналитику прямых и косвенных доходов, аналитику банка и кассы, научитесь составлять отчеты о движении денежных средств, о прибылях и убытках, управленческий баланс и другую аналитическую отчетность.

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