В НК РФ могут внести нормы о глобальном минимальном налоге — «GloBE Rules»

Согласно п. 1.8.3 Плана, к декабрю ФНС оценит целесообразность внесения в НК изменений, предусматривающих правила минимального эффективного уровня налогообложения российских участников международных групп компаний (МГК). Это понадобилось в связи с внедрением в отдельных иностранных государствах и территориях глобального минимального налога — так называемого GloBE Rules.
Будет разработана модель и проведены расчеты для оценки влияния глобального минимального налога на российских участников МГК с точки зрения наличия рисков дополнительного налогообложения в иностранных государствах прибыли таких компаний.
Результаты будут отражены письмах ФНС.
Комментарии4
так закон про русский язык будет или нет?
уже не просто иностранные слова русскими буквами , а полноценно.... по-вражески )))))
Ветер подул в противоположную сторону. Теперь с Америкой
взасосдрузья, дипломатические отношения на новый доселе небывалый уровень выходят )))
и с языком будет как в 19 веке, только не на французском, а на американском?
Жаль с Бурундией так не задружились. На бурундском бы налоги считали