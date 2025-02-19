В НК РФ могут внести нормы о глобальном минимальном налоге — «GloBE Rules»

22.01.2025 глава Минфина Антон Силуанов подписал обновленный План деятельности Федеральной налоговой службы на 2025 год и плановый период 2026-2030 годов.

Согласно п. 1.8.3 Плана, к декабрю ФНС оценит целесообразность внесения в НК изменений, предусматривающих правила минимального эффективного уровня налогообложения российских участников международных групп компаний (МГК). Это понадобилось в связи с внедрением в отдельных иностранных государствах и территориях глобального минимального налога — так называемого GloBE Rules.

Будет разработана модель и проведены расчеты для оценки влияния глобального минимального налога на российских участников МГК с точки зрения наличия рисков дополнительного налогообложения в иностранных государствах прибыли таких компаний.

Результаты будут отражены письмах ФНС.