❗ ФНС сократит отчетность обособленных подразделений

Федеральная налоговая служба планирует объединить налоговую отчетность головных организаций и их обособленных подразделений.

22.01.2025 глава Минфина Антон Силуанов подписал обновленный План деятельности ФНС на 2025 год и плановый период 2026-2030 годов.

Согласно п. 1.6.2 Плана, к июлю 2026 года намечено изменение форм налоговых деклараций и расчетов так, чтобы включить данные по обособленным подразделениям в декларации головных компаний.

Также планируется совершенствование форм налогового контроля плательщиков, имеющих обособки. Это выльется в приказы и письма ФНС.

Отвечает за введение этих изменений начальник Управления камерального контроля ФНС А.А. Касянюк.

Ранее мы сообщали, что ФНС откажется от декларации по НДФЛ.

Василий Гавриленко
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Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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