🚮 ФНС откажется от декларации по НДФЛ

Налоговики перейдут на бездекларационный механизм исчисления и уплаты НДФЛ. Это планируют сделать до конца 2025 года.

К концу 2025 года налоговики откажутся от деклараций по НДФЛ в части основных видов доходов, которые сейчас нужно декларировать.

Например, россияне самостоятельно должны подать 3-НДФЛ при получении дохода от сдачи недвижимости в аренду, от ее продажи, при получении дорогих подарков и процентов по вкладам в зарубежных банках и в других случаях. Бездекларационный механизм исчисления и уплаты НДФЛ будет удобен и физлицам, и самим инспекторам. Это позволит сэкономить на услугах по подготовке декларации, пишет РБК.

Налоговикам будет проще самим рассчитать налог и направить уведомление, а не тратить ресурсы на помощь налогоплательщикам в заполнении 3-НДФЛ. Камеральные проверки будут проходить быстрее и легче.

«Мы не можем исключать, что в течение первых лет действия нового способа расчета налога налоговые органы могут некорректно отражать суммы доходов и расходов налогоплательщика в итоговом расчете», — сказал юрист практики налогового права «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Филипп Черепанов.

Ошибки могут быть из-за неточной информации от других государственных ведомств и учреждений, которые обмениваются сведениями с ФНС. При этом недочеты со стороны налогоплательщика будут сведены к минимуму.