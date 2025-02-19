В Госдуме предложили по-новому рассматривать антимонопольные дела

Собирать доказательства нарушений антимонопольного законодательства и принимать решения по результатам проверок будут разные сотрудники. Сейчас этим занимаются одни и те же люди, что может быть необъективным.

Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект, который изменит порядок рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства.

Сейчас для рассмотрения каждого случая Антимонопольная служба (ФАС РФ) проводит проверки, а затем создает комиссию, чтобы понять, нужно возбуждать дело или нет. Однако в состав такой комиссии входят те же сотрудники, которые собирали материалы и доказательства. Депутаты считают это несправедливым и необъективным.

Законопроект запретит включать сотрудников, которые проводили проверки по делу и искали признаки нарушения законодательства, к проведению правовой экспертизы и формированию заключения по ее результатам.

«Таким образом, работники, уже фактически определившие при проведении процедуры возбуждения дела собственное мнение по его решению, будут отстранены от рассмотрения, не смогут повлиять на исход, и дело будет рассмотрено беспристрастными членами комиссии по всему кругу обстоятельств», — сказано в пояснительной записке.

По мнению авторов законопроекта, изменения позволят повысить доверие к системе и улучшить механизм возбуждения и рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного законодательства.