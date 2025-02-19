Больше 15 тысяч человек начали свой бизнес с помощью службы занятости, в том числе бухгалтеры

В 2024 году специалисты оказали от службы занятости больше 73 тыс. консультаций по открытию бизнеса. В итоге свыше 15 тыс. безработных смогли стать предпринимателями и получить финансовую поддержку на запуск первого проекта.

Чтобы вести бизнес с помощью центров занятости, нужно подать заявление на портале «Работа России», пройти тестирование, подготовить бизнес-план с помощью консультантов и вынесли его на рассмотрение специальной комиссии. Об этом сказано в телеграм-канале Роструда.

Если проект одобрят, начинающий предприниматель сможет рассчитывать на единовременную финансовую помощь. Средства можно потратить на покупку оборудования, материалов, аренду и на другие расходы, которые утверждены в бизнес-плане.

Чаще всего свое дело запускают в сфере красоты, ремонта и пошива одежды, бухгалтерских и юридических услуг, а также в области животноводства и растениеводства.

Специалисты центров занятости оказывают помощь бесплатно.