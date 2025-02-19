Суммы налогов, уплаченные «элементами схемы», уменьшают доначисления организатору дробления

ФНС опубликовала информацию о судебной практике, сформированной ВС РФ в отношении организаторов дробления бизнеса. Особое внимание она уделила единообразию подходов: снижение доначислений распространяется не только на налог на прибыль, но и на НДС.

В письме от 06.12.2024 № БВ-4-7/1384 с разъяснениями по учету налогов при дроблении бизнеса ФНС, опираясь на практику Верховного Суда, сакцентировала внимание на том, что суммы налогов, уплаченные за проверяемый период в рамках специальных налоговых режимов элементами схемы дробления:

засчитываются в счет уменьшения доначислений организатору данной схемы – сначала по налогу на прибыль (в первую очередь) и, в случае наличия остатка, по НДС;

считаются уплаченными налогоплательщиком в соответствующие даты уплаты элементами схемы дробления, а не на дату принятия решения по проверке, которым эти суммы налогов учтены в уменьшение доначислений.

Уменьшение пеней и штрафов, доначисленных организатору схемы дробления в связи с уплатой элементами схемы в рамках спецрежимов, происходит не только по налогу на прибыль, но и НДС.