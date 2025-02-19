Сопутствующие услуги войдут в базу по туристическому налогу, но только при одном условии

Если гостиница включила в цену номера стоимость дополнительных услуг, то они будут считаться в базе по турналогу.

ФНС в письме от 14.02.2025 № ЕА-4-3/1490@ объяснила, как рассчитать турналог, если отель оказывает дополнительные услуги.

База по туристическому налогу — это стоимость без НДС услуг по временному проживанию в гостинице, отеле или другом средстве размещения. Предприниматели, которые оказывают гостиничные услуги, могут сами устанавливать стоимость услуг по проживанию, включать в эту цену сопутствующие услуги, а также установить ценник на дополнительные опции.

Если по договору сопутствующие услуги гостиницы не выделены из стоимости услуги по проживанию, то в таком случае они войдут в базу по туристическому налогу.

От налоговой базы будет зависеть итоговая сумма туристического налога, который нужно уплатить в момент полного расчета с гостем.