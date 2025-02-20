Утвержден план реализации основных направлений госполитики в сфере бухучета, финотчетности и аудита

План включает охват более 25 нормативных документов и 50 инициатив, затрагивающих бухгалтерский учет и аудиторскую деятельность, и рассчитан на пять лет.

Мероприятия направлены на развитие трех ключевых направлений: совершенствование стандартов отчетности, повышение прозрачности финансовых данных и модернизацию регулирования аудита.

Среди ключевых задач плана, утвержденного приказом Минфина от 18.02.2025 № 53 — цифровизация данных, защита от серых схем и перезагрузка системы контроля за аудиторами.

В бухучете запланировано обновление нормативного регулирования, в т. ч. актуализация федеральных законов «О бухгалтерском учете» и «О консолидированной финансовой отчетности». Также предполагается развитие государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности — ГИРБО.

Сфера аудита, по заявлению Минфина, получит «режим устойчивого развития» — радикальных изменений в регулировании до конца десятилетия не планируется. Ожидаются точечные корректировки — пересмотр закона «Об аудиторской деятельности» для устранения противоречий, усиление надзора за качеством проверок и создание новых экономических моделей работы аудиторских компаний.

К реализации плана будут подключены:

Федеральное казначейство (внедрение цифровых платформ);

Росфинмониторинг (противодействие незаконным схемам);

Банк России и СРО аудиторов «Содружество» (пересмотр стандартов).

Ряд мероприятий, связанных с развитием ГИРБО и нормотворчеством, запланированы к исполнению уже в 2025 году.