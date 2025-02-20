В декларации по налогу на имущество надо указывать код ИФНС по месту нахождения недвижимости

Об этом сообщает ФНС в письме от 12.02.2025 № БС-4-21/1305@.
Местом нахождения недвижимого имущества (кроме воздушных и водных транспортных средств) признается место фактического нахождения имущества, в том числе объектов налогообложения, сведения о которых отсутствуют в ЕГРН.
Таким образом, при заполнении в декларации кода налогового органа вносится код территориального налогового органа, осуществляющего деятельность (администрирующего территорию) по месту фактического нахождения недвижимости.
Кстати, с отчетности за 2025 год титульный лист декларации по налогу на имущество надо будет заполнять по-новому.
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