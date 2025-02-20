Декларация по налогу на имущество

В декларации по налогу на имущество надо указывать код ИФНС по месту нахождения недвижимости

При заполнении титульного листа декларации по налогу на имущество организаций за 2024 год, представляемой крупнейшим налогоплательщиком, указывают код налогового органа по месту нахождения объекта налогообложения.

Об этом сообщает ФНС в письме от 12.02.2025 № БС-4-21/1305@.

Местом нахождения недвижимого имущества (кроме воздушных и водных транспортных средств) признается место фактического нахождения имущества, в том числе объектов налогообложения, сведения о которых отсутствуют в ЕГРН.

Таким образом, при заполнении в декларации кода налогового органа вносится код территориального налогового органа, осуществляющего деятельность (администрирующего территорию) по месту фактического нахождения недвижимости.

Кстати, с отчетности за 2025 год титульный лист декларации по налогу на имущество надо будет заполнять по-новому.

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