📚 Какие отчеты бухгалтеру надо сдать в феврале

До 25.02.2025 нужно сдать:

персонифицированные сведения о физлицах за январь 2025 года;

6-НДФЛ за 2024 год;

декларацию по налогу на прибыль за январь 2025 года с кодом периода «35»;

декларацию по налогу на имущество за 2024 год;

уведомление по ЕНП на НДФЛ за 01.02.2025 – 22.02.2025;

уведомление по ЕНП на страховые взносы за январь 2025.

уведомление по ЕНП на транспортный, и земельный налоги и налог на имущество за 2024 год.

По налогу на имущество годовое уведомление подается только в отношении объектов, облагаемых по кадастровой стоимости.

Календарь налогоплательщика на 2025 год — здесь.