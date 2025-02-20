📚 Какие отчеты бухгалтеру надо сдать в феврале

До 25.02.2025 нужно сдать:
персонифицированные сведения о физлицах за январь 2025 года;
6-НДФЛ за 2024 год;
декларацию по налогу на прибыль за январь 2025 года с кодом периода «35»;
декларацию по налогу на имущество за 2024 год;
уведомление по ЕНП на НДФЛ за 01.02.2025 – 22.02.2025;
уведомление по ЕНП на страховые взносы за январь 2025.
уведомление по ЕНП на транспортный, и земельный налоги и налог на имущество за 2024 год.
По налогу на имущество годовое уведомление подается только в отношении объектов, облагаемых по кадастровой стоимости.
Календарь налогоплательщика на 2025 год — здесь.
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