НДС на УСН

Доходы от деятельности без НДС тоже учитывают для лимита по НДС на УСН

Если доход ИП на УСН превысил 60 млн рублей, он начинает платить НДС, составлять счета-фактуры, вести книги продаж и покупок, сдавать декларацию по НДС. Для лимита в 60 млн рублей учитывают все доходы.

ИП на УСН, который реализует товары (работы, услуги), как облагаемые НДС, так и не облагаемые, при определении доходов, не превышающих 60 млн рублей, учитывает в том числе доходы по операциям, освобожденным от НДС.

Об этом сообщает Минфин в письме от 23.12.2024 № 03-07-11/130125.

При этом если в 2024 году доход ИП превысил 60 млн рублей, по операциям, освобожденным от НДС по нормам НК, платить НДС в 2025 году он не будет.

В частности, нет НДС при реализации земельных участков и жилых домов.

Но составлять счета-фактуры и вести книгу продаж все равно надо.

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