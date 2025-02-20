Доходы от деятельности без НДС тоже учитывают для лимита по НДС на УСН

Если доход ИП на УСН превысил 60 млн рублей, он начинает платить НДС, составлять счета-фактуры, вести книги продаж и покупок, сдавать декларацию по НДС. Для лимита в 60 млн рублей учитывают все доходы.

ИП на УСН, который реализует товары (работы, услуги), как облагаемые НДС, так и не облагаемые, при определении доходов, не превышающих 60 млн рублей, учитывает в том числе доходы по операциям, освобожденным от НДС.

Об этом сообщает Минфин в письме от 23.12.2024 № 03-07-11/130125.

При этом если в 2024 году доход ИП превысил 60 млн рублей, по операциям, освобожденным от НДС по нормам НК, платить НДС в 2025 году он не будет.

В частности, нет НДС при реализации земельных участков и жилых домов.

Но составлять счета-фактуры и вести книгу продаж все равно надо.

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