Доходность по ЦФА добралась до 40% годовых

Инвесторы начали активно работать с цифровыми финансовыми активами, и в 2024 году потратили на них 159 млрд рублей .

В 2024 году россияне купили цифровые финансовые активы (ЦФА) на 159 млрд рублей. Это в четыре раза больше, чем в 2023 году. Число сделок по покупке ЦФА достигло 215 тыс.

Причина такого спроса на ЦФА — высокая доходность, которая доходит до 40%. При этом на банковском вкладе можно хранить деньги не больше, чем под 25%, а иные биржевые инструменты приносят еще меньше выгоды. Об этом пишут «Известия».

ЦФА — аналог таких инструментов как акции или облигации, но эти активы работают на базе блокчейна. Их могут выпускать и продавать только операторы информационных систем из реестра Центробанка. Сейчас этим занимаются 14 компаний. Например, Сбер, Альфа-банк, СПБ Биржа, «Атомайз», «Лайтхаус», «Национальный расчетный депозитарий».

«Главные преимущества покупки ЦФА — их доступность и диверсификация. Это позволяет инвестировать в различные активы без необходимости приобретать их физически, что упрощает процесс вложения денег. Также технология блокчейн, используемая в таких инструментах, обеспечивает прозрачность и отслеживаемость операций», — сказал Игорь Расторгуев из AMarkets.

В ЦФА инвестируют не только институциональные инвесторы, но и обычные физлица. По данным за 2024 год, на платформе «Атомайз» было 85 тыс. клиентов, из которых доля квалифицированных инвесторов не больше 5%.

За год операторы активов разместили 950 выпусков на сумму свыше 580 млрд рублей, что в девять раз больше показателей 2023 года. Популярность в 2024 году набрали «защитные» ЦФА, которые представляют собой токены на драгметаллы с ежедневным изменением цены. Например, на золото или палладий.