Нулевая ставка по туристическому налогу не освободит от его уплаты

ФНС выпустила письмо от 14.02.2025 № ЕА-4-3/1451@, в котором объяснила, как гостиницы и отели должны платить туристический налог, если региональные власти решили установить ставку в размере 0%.
Сумма налога к уплате рассчитывается в зависимости от налоговой базы применительно к услугам по временному проживанию в момент полного расчета с гостем. Если сумма исчисленного налога ниже минимального размера налога, то предпринимателям придется уплатить минимальный налог. Он исчисляется как 100 рублей умноженные на количество суток проживания гостей.
Поэтому, если местные власти установили ставку по туристическому налогу 0%, предприниматели все равно должны уплатить минимальную сумму налога.
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