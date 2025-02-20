Какими товарами нельзя торговать на ПСН

Не применяется ПСН при продаже:
лекарственных препаратов (включая ветеринарные с 01.09.2024);
обувных товаров;
предметов одежды из натурального меха;
принадлежностей к одежде и прочих изделия из натурального меха.
Также ПСН не применяется при реализации товаров через интернет-сайты (интернет-магазины), в том числе в рамках агентских договоров, уточняют налоговики.
Подробнее о том, как работать на ПСН в 2025 году, расскажем на онлайн-курсе «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Мы обновили программу и добавили новые уроки по зарплате, налогу на прибыль и НДС на ОСНО и УСН, а также актуальные формы отчетности. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 75% за 4 900 рублей вместо
19 900 рублей.
Начать дискуссию