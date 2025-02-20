ПСН

Какими товарами нельзя торговать на ПСН

Если доход ИП на УСН+ПСН за предыдущий год превысил 60 млн рублей, в текущем году ИП не может применять ПСН. Кроме того, продажа ряда маркированных товаров не подпадает под ПСН.

Не применяется ПСН при продаже:

  • лекарственных препаратов (включая ветеринарные с 01.09.2024);

  • обувных товаров;

  • предметов одежды из натурального меха;

  • принадлежностей к одежде и прочих изделия из натурального меха.

Также ПСН не применяется при реализации товаров через интернет-сайты (интернет-магазины), в том числе в рамках агентских договоров, уточняют налоговики.

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