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⚡️ Итоги дня: Роспатент аннулировал бренд WBнутый, ФАС проверит магазины «Светофор», а россияне накупили ювелирки на 459 млрд рублей

Подготовили обзор главных событий дня — 20 февраля 2025 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Россияне потратили более 459 млрд рублей на ювелирные изделия в 2024 году. Рынок ювелирной розницы России в денежном выражении достиг 459,4 млрд рублей, что на 25,6% выше показателей аналогичного периода 2023 года. Средний чек по рынку вслед за ростом цен вырос на 19% и достиг 9 тыс. рублей.

  • ФАС проверит работу ретейлера «Светофор» с поставщиками. Сеть обвиняют в навязывании поставщикам невыгодных условий, включая утилизацию за их счет товаров с истекшим сроком годности.

  • Роспотребнадзор оштрафовал «Самокат» на 500 тыс. рублей за грубые санитарные нарушения. Из оборота изъяли две тонны и 131 кг пищевой продукции, которая не соответствовала требованиям.

  • ФАС предупредила торговые сети о недопустимости навязывания поставщикам дополнительных условий, в том числе требовать снижения закупочных цен на куриные яйца.

  • В «Яндексе» запланировали дивиденды за 2024 год в 80 рублей на акцию. В 2024 году выручка «Яндекса» впервые превысила 1 трлн рублей.

  • Количество перевозчиков в сфере общественного транспорта России за последние три года сократилось на 17,8% — до 4,9 тыс. В основном речь идет о частных компаниях, которые не сумели уложиться в государственные требования.

  • Роспатент аннулировал действие торгового знака «WBнутый Вэбэнутый» по требованию Wildberries. Представители маркетплейса считают, что такой бренд противоречит принципам морали.

  • Бизнесмен, который хочет купить СИЗО «Кресты», планирует открыть там «музей добра и зла». Победитель аукциона, на котором продаются «Кресты», будет объявлен в пятницу, 21 февраля.

  • По трассе до Екатеринбурга и Тюмени пустят грузовики без водителей. По федеральной трассе М-12 «Восток», которую продлят до Екатеринбурга и Тюмени, в ближайшие годы планируют наладить беспилотные грузоперевозки. Для этого также рассматривают трассы М-1 «Беларусь», М-4 «Дон» и КАД-2.

Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!

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