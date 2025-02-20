⚡️ Итоги дня: Роспатент аннулировал бренд WBнутый, ФАС проверит магазины «Светофор», а россияне накупили ювелирки на 459 млрд рублей

Россияне потратили более 459 млрд рублей на ювелирные изделия в 2024 году. Рынок ювелирной розницы России в денежном выражении достиг 459,4 млрд рублей, что на 25,6% выше показателей аналогичного периода 2023 года. Средний чек по рынку вслед за ростом цен вырос на 19% и достиг 9 тыс. рублей.

ФАС проверит работу ретейлера «Светофор» с поставщиками. Сеть обвиняют в навязывании поставщикам невыгодных условий, включая утилизацию за их счет товаров с истекшим сроком годности.

Роспотребнадзор оштрафовал «Самокат» на 500 тыс. рублей за грубые санитарные нарушения. Из оборота изъяли две тонны и 131 кг пищевой продукции, которая не соответствовала требованиям.

ФАС предупредила торговые сети о недопустимости навязывания поставщикам дополнительных условий, в том числе требовать снижения закупочных цен на куриные яйца.

В «Яндексе» запланировали дивиденды за 2024 год в 80 рублей на акцию. В 2024 году выручка «Яндекса» впервые превысила 1 трлн рублей.

Количество перевозчиков в сфере общественного транспорта России за последние три года сократилось на 17,8% — до 4,9 тыс. В основном речь идет о частных компаниях, которые не сумели уложиться в государственные требования.

Роспатент аннулировал действие торгового знака «WBнутый Вэбэнутый» по требованию Wildberries. Представители маркетплейса считают, что такой бренд противоречит принципам морали.

Бизнесмен, который хочет купить СИЗО «Кресты», планирует открыть там «музей добра и зла». Победитель аукциона, на котором продаются «Кресты», будет объявлен в пятницу, 21 февраля.