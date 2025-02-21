Минфин запланировал изменения в Закон о бухучете

Это следует из Плана мероприятий по реализации основных направлений государственной политики в сфере бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности до 2030 года.

Про утверждение этого документа мы сообщали здесь.

Минфин должен с участием ЦБ сделать доклад перед Правительством о включении норм федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» в закон от 6 декабря 2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Других подробностей не приводится.

Это должно произойти в 2028 году.