Минфин запланировал изменения в Закон о бухучете

Про утверждение этого документа мы сообщали здесь.
Минфин должен с участием ЦБ сделать доклад перед Правительством о включении норм федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» в закон от 6 декабря 2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
Других подробностей не приводится.
Это должно произойти в 2028 году.
Комментарии4
Надеюсь,план счетов не поменяют,а то у некоторых деятелей,боюсь,хватит ума...
нууу.... а для чего же тренировались на бюджетниках??
у нас вот за период с 2011 по 2023 год План счетов правили... 14 раз! в отдельные годы по 2 и даже 3 раза! В некоторых годах изменения происходили ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ года!!! Но они касались... прошедшего!
Боюсь, что ум здесь совсем не причем
а хрум ?