Бухгалтерский учет

Минфин запланировал изменения в Закон о бухучете

Это следует из Плана мероприятий по реализации основных направлений государственной политики в сфере бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности до 2030 года.

Про утверждение этого документа мы сообщали здесь.

Минфин должен с участием ЦБ сделать доклад перед Правительством о включении норм федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» в закон от 6 декабря 2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Других подробностей не приводится.

Это должно произойти в 2028 году.

Комментарии

4
    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      Надеюсь,план счетов не поменяют,

      нууу.... а для чего же тренировались на бюджетниках??

      у нас вот за период с 2011 по 2023 год План счетов правили... 14 раз! в отдельные годы по 2 и даже 3 раза! В некоторых годах изменения происходили ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ года!!! Но они касались... прошедшего!