ФНС начнет мониторить сделки внутри группы компаний

Чтобы получать точные данные о трансфертном ценообразовании и о сделках с взаимозависимостью, ФНС пригласила крупный бизнес поучаствовать в мониторинге сделок внутри группы.

Налоговики запустили пилотный проект с тестированием платформы для мониторинга сделок внутри группы компаний. Это позволит эффективнее стандартизировать правила трансфертного ценообразования (ТЦО).

Сейчас ФНС сложно работать с ТЦО из-за отраслевых особенностей бизнеса и риска несоответствия отдельных компаний критериям. Поэтому ведомство проводит опрос среди представителей крупного бизнеса о возможности присоединиться к мониторингу ценообразования и механизму контроля за сделками между взаимозависимыми лицами. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на специалистов компаний Kept, ДРТ и «Технологии доверия».

Такая система мониторинга работает в экспериментальном режиме с начала 2024 года, в ней участвует только группа компаний «Норильский никель». Бизнес сам стал инициатором эксперимента, предложив добавить к налоговому мониторингу дополнительный сервис. Пока что эксперимент не завершен.