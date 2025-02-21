Истекает мораторий на проверки ИТ-компаний

В марте 2025 года заканчивается срок действия моратория на налоговые проверки для аккредитованных ИТ-компаний.

Для организаций, получивших государственную аккредитацию в сфере ИТ, налоговые проверки, (включая повторные выездные), приостановленные ранее в соответствии с поручением Президента, возобновляются с 4 марта 2025 года. Это следует из письма ФНС от 24.03.2022 № СД-4-2/3586@.

Пока решение о продлении моратория на налоговые проверки ИТ-компаний не принято. В случае отсутствия продления моратория, налоговые органы получат возможность провести проверку деятельности ИТ-компаний за период 2022 года и последующих периодов.